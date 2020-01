Mega transport in Burgum voor nieuwe sporthal

Publicatie: vr 31 januari 2020 10.28 uur

BURGUM - Het was even een spektakel, donderdagavond. Even voor 22.30 uur passeerde een groot transport van Visser Konstruktie Veenwouden B.V. de rotonde bij Auto Schat. Op de oplegger werden 8 stalen dakliggers (raatliggers) vervoerd. Elk hebben een lengte van 29 meter.

Heel langzaam werd de rotonde genomen waarna de combinatie doorreed naar de plek van de nieuwe sporthal. Elke verkeersborden waren op voorhand al verwijderd zodat de draai gemaakt kon worden. Voor Visser Konstruktie Veenwouden B.V. voelde het 'bijna als een thuiswedstrijd'. De opdracht werd uitgevoerd voor Aannemersbedrijf Haafkens.

Vorig jaar werd een start gemaakt met de nieuwbouw van de sporthal De Westermar in Burgum. De verwachting is dat in de zomer van 2020 de sporthal in gebruik zal worden genomen.

FOTONIEUWS