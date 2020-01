B&B-oplichter met strafblad krijgt milde straf

Publicatie: do 30 januari 2020 14.35 uur

LEEUWARDEN - Een 25-jarige man - zonder vaste woonplaats - die begin februari 2018 overnachtte in een Bed & breakfast in Suwâld zonder daarvoor te betalen, is donderdag door politierechter Klaas Bunk veroordeeld tot een boete van 300 euro. Een behoorlijk milde straf, vond ook de rechter zelf. "Maar het belangrijkste is dat hij de schade vergoed."

Afspraak in Dokkum

De in Leeuwarden geboren verdachte verscheen niet op de zitting. Hij had met een andere man overnacht in de B&B. De mannen waren met de noorderzon vertrokken, met medeneming van de sleutels. Ze zeiden tegen de eigenares van de B&B dat ze een afspraak hadden in Dokkum. De eigenares probeerde 's avonds nog contact te krijgen met het duo, maar ze kreeg geen gehoor. De vrouw was wel zo kien geweest om een foto te maken van de auto van de mannen.

Spaanse bankrekening

Nadat hij was aangehouden, wilde de verdachte niks verklaren. Zijn maat was loslippiger tijdens het verhoor, hij had gezegd dat volgens hem de rekening was betaald. Het geld zou via een Spaanse bankrekening zijn overgemaakt. De eigenares van de B&B wist desgevraagd van niks. De vrouw moest nieuwe sloten op de deuren zetten omdat de mannen de sleutels hadden meegenomen.

De verdachte heeft een strafblad. Vorig jaar augustus kreeg hij een gevangenisstraf voor betrokkenheid bij Marktplaatsoplichting. Indertijd woonde hij in Burgum, in de crisisopvang. Tijdens de zitting gaf de eigenares toe dat ze naïef was geweest. "Ik ben nu wat strenger geworden", zei ze tegen de rechter.

Boete aan de milde kant

Bunk bepaalde dat de vrouw haar geld - iets meer dan 162 euro, voor de nieuwe sloten, een overnachting en genuttigde consumpties - terugkrijgt. De boete die de verdachte destijds aangeboden had gekregen, was aan de milde kant, vond de rechter, zeker gezien het strafblad. Maar toch bepaalde Bunk, op voorstel van officier van justitie Leonie Lübbers, dat de verdachte de 300 euro moet betalen. De medeverdachte moet nog voor de rechter verschijnen.