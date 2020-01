SC Heerenveen krijgt kickboks-clinic bij The Gym

Publicatie: do 30 januari 2020 13.09 uur

HARKEMA - Het was voor de voetballers van het eerste elftal van SC Heerenveen woensdagmiddag een andere training dan normaal. Ze waren namelijk te gast bij sportschool The Gym in Harkema voor een speciale kickboks-clinic. De spelers, maar ook een deel van de staf, deden met veel plezier mee.

De clinic werd geleid door Tjipko Brouwer, de eigenaar van The Gym. Brouwer is specialist als het gaat om kickboksen. In een uur werden de basisbeginselen van het kickboksen aan de man gebracht.

Na diverse trainingsvormen en technieken werd de middag afgesloten met een sparring-sessie. Hierbij moest de helft van de heren van SC Heerenveen tegen elkaar gaan kickboksen, de andere helft bleef langs de kant. Om de minuut werd er gewisseld van groep en van sparring-partner.

