Drankrijder jakkert door Leeuwarden: â‚¬ 1100 boete

Drankrijder jakkert door Leeuwarden: € 1100 boete

Publicatie: do 30 januari 2020 12.35 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige Grouster jakkerde op 1 november door de straten van Leeuwarden, met de politie op de hielen. De man had teveel gedronken. Hij had niet alleen veel te hard gereden - 75 waar 30 kilometer per uur was toegestaan -, hij reed ook met gedoofde lichten. Dat laatste was per ongeluk, zei hij donderdag tegen politierechter Klaas Bunk. Een kameraad had volgens hem in zijn auto gereden en aan het knopje van de lichten gezeten.

'Schaam me kapot'

De man was veel te hard over het Zuiderplein en de Hollanderdijk in Leeuwarden gereden. Toen de politie hem eenmaal tot staan had gebracht, zei de Grouster dat hij 'stom' was geweest. Dat herhaalde hij donderdag nog maar eens bij de rechter. "Ik schaam me kapot, er had veel meer kunnen gebeuren". Hij had meer dan drie keer teveel gedronken – 665 ug/l – en dat was niet voor het eerst.

Geloofwaardigheid

Het was de vierde keer dat de Grouster op verkeersgebied over de schreef was gegaan. "Hoe zit het met uw geloofwaardigheid", vroeg Bunk. De Grouster verzekerde de rechter dat het niet meer zou gebeuren. De man is zijn rijbewijs een half jaar kwijt geweest. Van het CBR had hij tot op de dag van de zitting (nog) niets gehoord.

Aparte straf

Hij hoeft zijn rijbewijs niet opnieuw in te leveren: op voorstel van de officier van justitie veroordeelde de rechter de Grouster tot een rijontzegging van zes maanden plus vier maanden voorwaardelijk. Voor het rijden met drank op legde Bunk een geldboete van 850 euro op. Voor het te harde rijden kreeg de man een boete van 250 euro. Omdat dat dat een overtreding is en geen misdrijf moet daar een aparte straf voor komen.