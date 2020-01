Auto in de sloot bij Garyp

Publicatie: do 30 januari 2020 12.16 uur

GARYP - Door onbekende oorzaak is donderochtend een automobilist uit Garyp in de sloot langs de Stinswei bij Garyp beland. Hoe het ongeval precies is gebeurd, is onbekend.

Omstanders hebben rond 10.30 uur de bestuurder uit zijn voertuig geholpen. Hij kwam met de schrik vrij. De politie werd opgeroepen en een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig uit de sloot te takelen.

FOTONIEUWS