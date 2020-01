Containerbrand geblust in Drachten

Publicatie: wo 29 januari 2020 20.03 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten rukte woensdag rond 19.42 uur uit voor een brand in een ondergrondse container aan de Mariengaard in Drachten. In de container nabij supermarkt Poiesz was door onbekende oorzaak brand uitgebroken.

De brandweer heeft met een straal water het vuur gedoofd.

