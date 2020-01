Chauffeur â€˜steeltâ€™ verkochte taxi terug: werkstraf

Chauffeur ‘steelt’ verkochte taxi terug: werkstraf

Publicatie: wo 29 januari 2020 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een 48-jarige inwoner van Niawier speelde voor eigen rechter, toen hij eind juli de taxi meenam van iemand die hem nog geld schuldig was. Dat was het oordeel van rechter Marijke Jansen woensdag in de strafzaak tegen de Niawierster.

Niet de middelen

De man had een tijdje als taxichauffeur gewerkt, "Puur als hobby", zei hij tegen de rechter. Op een gegeven moment gaf hij er de brui aan. In een collega-chauffeur, die hij al jaren kende, zag hij een goede kandidaat om de taxi inclusief vergunning over te nemen. "Hij had de ambitie om voor zichzelf te beginnen", zei de Niawierster. De man had niet de middelen om de taxi in één keer te betalen, dus werd overeengekomen dat hij de auto een aantal maanden zou huren.

100 euro aflossen

De man had een termijn voldaan, 750 euro, en daarna zou de geldstroom zijn opgedroogd. De Niawierster zei dat hij op allerlei manieren geprobeerd heeft de kwestie op te lossen, onder andere door voor te stellen maar eerst 100 euro per maand af te lossen. Tevergeefs. "Zodra het om geld ging, was hij niet thuis", zei de verdachte.

Taxi gefinancierd

Toen hij op 28 juli vorig jaar bij het Skûtsjesilen in Grou de collega ontwaarde, in functie en in een nieuwe auto, bedacht hij zich geen moment. Hij sprong in de taxi om zijn collega om uitleg te vragen. "Ik wilde weten wat hij met de oude taxi had gedaan. Ik vermoedde dat hij de nieuwe taxi had gefinancierd met geld van mijn oude taxi." De collega schrok zich een hoedje en rolde letterlijk uit de taxi op straat.

Taxi als onderpand

De Niawierster kroop achter het stuur en reed weg. Even verderop parkeerde hij de taxi. Hij besloot de auto als een soort onderpand te gebruiken. En daar was hij de fout ingegaan, meende officier van justitie Marco van den Broek. Door zich de taxi op die manier toe te eigenen, zelfs al was het maar tijdelijk, had de Niawierster zich schuldig gemaakt aan diefstal.

‘Hoogst laakbaar’

Wat de officier zorgen baarde, dat de verdachte nog steeds van mening was dat hij juist heeft gehandeld. Van den Broek: ‘Dat is hoogst laakbaar’. De officier nam het de verdachte ‘hoogst kwalijk’ dat hij was weggereden zonder zich om zijn collega te bekommeren nadat deze op straat was gevallen. Van den Broek eiste een werkstraf van maar liefst 150 uur, een stuk hoger dan in andere zaken voor een ‘normale’ diefstal wordt opgelegd. De rechter ging ruim onder de eis: ze legde een werkstraf op van 20 uur plus 20 uur voorwaardelijk. Jansen gaf de Niawierster nog mee dat hij niet voor eigen rechter had moeten spelen om zijn geld terug te krijgen. ‘U had een civiele procedure moeten starten. U hebt een soort van eigenrichting gepleegd’.