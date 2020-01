Gerkesklooster-Stroobos krijgt zorgappartementen

Publicatie: wo 29 januari 2020 16.12 uur

GERKESKLOOSTER - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen staat positief tegenover het ontwikkelen van tien zorgappartementen en openbare ruimtes op de huidige locatie van het Generatiehuis in Gerkesklooster-Stroobos. Buurtbewoners en vrijwilligers kwamen hier dinsdagavond bij elkaar om over de ontwikkelingen ingelicht te worden.

De reacties uit de zaal waren positief. De buurtbewoners gaven wel aan dat zij zich zorgen maakten over de parkeersituatie rondom het terrein. Het projectteam gaf aan dat dit meegenomen zal worden in de plannen.

Het Tweelingdorp is al actief met het concept Generatiehuis sinds 2015, de ideeën zijn nog ouder. "Een prachtig begin op het uitzicht dat ouderen kunnen blijven wonen in onze dorpen en elkaar kunnen ondersteunen" zegt Aafke Kamminga, één van de initiatiefnemers van het eerste uur van het Generatiehuis. "Zo ver zijn we nog nooit geweest."