Weduwe Van Seggeren nog niet naar het PBC

Publicatie: wo 29 januari 2020 14.14 uur

LEEUWARDEN - Het gerechtshof in Leeuwarden heeft woensdag de behandeling van het hoger beroep in de zaak tegen Jessica B., die door de rechtbank in juli vorig jaar is veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op haar toenmalige echtgenoot Tjeerd van Seggeren, voor drie maanden aangehouden. Dat is de termijn die de wet voorschrijft. Na drie maanden moet het hof opnieuw een oordeel vellen over een aanhouding van het hoger beroep.

Lange wachtlijsten

De kans is groot dat de zaak over drie maanden nog steeds niet inhoudelijk behandeld zal worden. In een vorige zitting, op 11 november vorig jaar, besliste het hof dat B. voor psychologische observatie naar het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht gaat. Het PBC kent lange wachtlijsten, er is dan ook nog niet een begin gemaakt met de observatie van B. Ook moet er nog een een aantal getuigen worden gehoord, een onderzoekswens van advocaat Brian de Pree. De verwachting is dat de zaak pas na de zomervakantie inhoudelijk zal worden behandeld.

‘Berekenend en planmatig’

Jessica B. is op 11 juli vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op haar man. De rechtbank ging uit van moord met voorbedachte rade: de vrouw is volgens de rechtbank ‘berekenend en planmatig’ te werk gegaan. Ze heeft haar man, nadat hij het Freeze Force Festival in De Westereen had bezocht, in het weiland aan de Bûterwei gelokt waar Van Seggeren door geweld om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedde dat B. hulp van buitenaf heeft gehad, waarschijnlijk van familieleden uit Duitsland. Het OM heeft dat echter niet hard kunnen maken.