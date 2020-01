Fietser gewond bij aanrijding in Burgum

Publicatie: wo 29 januari 2020 09.53 uur

BURGUM - Een fietser is woensdag rond 8.05 uur ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg in Burgum. De fietser kwam vanaf het gemeentehuis en werd aangereden door een tegemoetkomende auto die afsloeg naar het tankstation. De bestuurder zag de fietser over het hoofd. De fietser kwam met zijn been klem te zitten bij het voorwiel van de auto. Hij liep verder hoofdletsel op.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie (VOA) heeft later een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

