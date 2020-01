Vrouw ernstig gewond bij val in Burgum

Publicatie: di 28 januari 2020 18.45 uur

BURGUM - Een vrouw is dinsdag ernstig gewond geraakt toen ze ten val kwam op de Kwekersstrjitte in Burgum. De vrouw stak de weg over om lijn 21 te gaan halen. De bus kwam op dat moment op afstand aanrijden vanuit noordelijke richting. Een passagier in de bus zag dat de vrouw struikelde en viel. Ze raakte hierbij ernstig gewond.

Omstanders verleenden gelijk eerste hulp en de politie en ambulance werden om 17.39 uur gealarmeerd. Het slachtoffer is na aankomst van de ambulance vrij snel meegenomen. Bij het tankstation aan de Wâldwei bij Nijega vond een 'rendez-vous' plaats met den traumahelikopter. Deze was vanuit Eelde naar deze plek gevlogen om een arts te brengen.

FOTONIEUWS