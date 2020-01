Drugsdealer thuis opgepakt

Publicatie: di 28 januari 2020 16.23 uur

DRACHTEN - Een drugsdealer is vrijdag door de politie opgepakt nadat hij vanuit zijn woning drugs dealde. Dit gebeurde in de woonwijk De Wiken in Drachten. De politie had meldingen ontvangen over de korte bezoekjes aan het adres.

Tijdens een surveillance werd dit beeld bevestigd. Naast de drugsdealer werden ook vier andere personen aangehouden. De drugsdealer had op het moment van aanhouding 41 bolletjes drugs in zijn bezit en een aanzienlijk geldbedrag.