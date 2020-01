Snelle snorfietsster onder invloed in Surhuizum

Publicatie: di 28 januari 2020 16.04 uur

SURHUIZUM - Maandagavond is een 30-jarige inwoonster van Leeuwarden betrapt op rijden onder invloed van drugs. De vrouw reed op een snorfiets op de Uterwei ter hoogte van Surhuizum en viel bij de politie op door haar snelheid. Na correctie was deze 21 km/u te snel. Ook was de vrouw niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Daar bleef het niet bij.

Nadat een speekseltest negatief uitviel voor de vrouw is zij aangehouden voor een bloedonderzoek en verhoor. In afwachting van de bloeduitslag werd de vrouw heengezonden. Er is proces-verbaal opgemaakt voor de verschillende strafbare feiten.