Knokpartij met bijl, hamer en knuppel:werkstraffen

Publicatie: di 28 januari 2020 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een gezellig avondje stappen liep in de nacht van 6 juli vorig jaar op de Groningerstraat in Surhuisterveen uit in een vechtpartij, waarbij niet alleen de vuisten werden gebruikt, maar ook een bijl, een hamer en een honkbalknuppel. De twee partijen die die nacht met elkaar slaags waren geraakt zaten maandag tegenover politierechter Marja Noorman. In beide kampen zaten twee broers en een derde persoon en beide groepen hadden behoorlijk wat gedronken.

Hamer, bijl en honkbalknuppel

Een 29-jarige Surhuistervener, diens zeven jaar jongere broer en hun stiefvader (54) zouden twee broers (26 en 29 jaar), ook uit Surhuisterveen, en een 27-jarige inwoner van Opende met een hamer, een bijl en een honkbalknuppel te lijf zijn gegaan. Het begon eerder op de avond, waar de twee groepen een akkefietje hadden bij een plaatselijk café. Volgens de ene groep was er wat 'dronken praat' geweest, waarop de stiefvader de 26-jarige Surhuistervener in de houdgreep nam.

Bakker Bart

Beide mannen belandden op de grond en zouden uit elkaar zijn gehaald. Er zou iemand van een fiets zijn getrokken en er zouden een paar klappen zijn gevallen. Even later liep het echt uit de hand. Het groepje Surhuisterveen/Opende liep op de Groningerstraat bij Bakker Bart toen er plotseling een auto stopte. Drie mannen stapten uit, gewapend met een hamer, een bijl en een honkbalknuppel. Er vielen rake klappen maar toch lukte het de groep Surhuisterveen/Opende de wapens afhandig te maken.

Roerloos op de grond

Op hun beurt deelden zij een paar rake klappen uit. De stiefvader ging onderuit en bleef roerloos op de grond liggen. Zijn partner, die de auto zou hebben bestuurd, dacht even dat de man niet meer leefde. Hij werd uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hij zei dat hij zich niets meer kon herinneren tot aan het moment dat hij naast de ambulance wakker werd. Zijn 29-jarige stiefzoon zei dat hij er helemaal niet bij was geweest.

Niet geslagen en geschopt

De groep Surhuisterveen/Opende stelden dat ze uit zelfverdediging hadden gehandeld. ‘Ze kwamen met materiaal aan, daar kun je iemand mee doodslaan’, zei een van de verdachten. Zij ontkenden dat ze, zoals een aantal getuigen hadden verklaard, de op de grond liggende stiefvader hadden geslagen en geschopt. Toch achtte de rechter dat, op basis van de getuigenverklaringen, wel bewezen. Het groepje was te ver gegaan in het zichzelf verdedigen, vond Noorman. Beide broers hebben een strafblad, daar hield de rechter rekening mee.

Openlijke geweldpleging

De 29-jarige liep ook nog in een proeftijd. Hij kreeg een werkstraf van 120 uur en een celstraf van een maand. Zijn broer kreeg dezelfde straf, alleen bij hem was de celstraf voorwaardelijk. De Opendster kreeg een ‘kale’ werkstraf van 120 uur. Ook de andere groep ging niet vrijuit. Net als de tegenpartij hadden zij zich volgens de rechter ook schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging. De rechter rekende het hen zwaar aan dat ze de confrontatie hadden opgezocht. De stiefvader kreeg een werkstraf van 100 uur. De 29-jarige kreeg een werkstraf van 120 uur, zijn jongere broer kreeg ook 120 uur plus een maand cel voorwaardelijk.