Stalker dreigde naaktfoto's ex online te zetten

Publicatie: di 28 januari 2020 14.08 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (34) die zijn ex-vriendin vorig jaar een half jaar bestookte met telefoontjes en sms-berichten, is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld voor stalking. De man stuurde duizenden sms’jes en belde zijn ex talloze malen. Op 12 maart vorig jaar had de Drachtster zijn ex 198 keer gebeld en 113 keer ge-sms’t.

Knipperlichtrelatie

Het stel heeft een tijdlang een knipperlichtrelatie gehad. Nadat de relatie op de klippen liep, zouden de gemoederen hoog zijn opgelopen. De Drachtster stuurde zijn ex een foto van hemzelf, met een bivakmuts op en een pistool in de hand. De sms-berichten logen er niet om: de man bedreigde zijn ex en dreigde naaktfoto’s van haar online te zetten.

Enkelband mag af

Telkens als de ex zijn telefoonnummer blokkeerde, haalde de man simpelweg een nieuwe simkaart. Begin vorig jaar heeft hij een maand vastgezeten. Op 11 maart kwam hij vrij en kreeg hij een enkelband. Die heeft hij tot aan de zitting gedragen. De rechtbank vond dat dat lang genoeg was, de enkelband mag af. De Drachtster kreeg een celstraf gelijk aan het voorarrest plus een maand voorwaardelijk. Hij moet zich melden bij de reclassering en hij moet een behandeling ondergaan. Het gebruik van drank en drugs is de komende twee jaar – gedurende de proeftijd - verboden.