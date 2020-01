Twee wethouders op Ameland stappen op

Publicatie: ma 27 januari 2020 21.58 uur

BALLUM - Met een motie van wantrouwen had de gezamenlijke oppositie op Ameland ingezet op het vertrek van wethouder Ellen Bruins Slot. Maar voordat de vergadering goed en wel begonnen was, was het wethouder Theo Faber die zijn ontslag aanbood. "Er is al langere tijd een belangenspel gaande dat ‘tegenwerkt om het tegenwerken’. Het belang van Ameland staat daarbij niet voorop."

De impasse in de Amelandse politiek ontstond toen begin januari PvdA-raadslid Irma Marinus wegens persoonlijk onvrede het vertrouwen in haar achterban opzegde én de coalitie verliet, maar haar zetel in de raad behield. Daarmee verloor de coalitie haar meerderheid in de raad.

In een extra raadsvergadering besloot de gemeenteraad aanvankelijk dat er snel een nieuwe coalitie gevormd moest worden en dat het zittende college zolang zijn taken zou blijven vervullen als minderheidscollege. In de dagen daarna bleek dat de oppositiepartijen op basis van de ontstane numerieke meerderheid alsnog het vertrek van wethouder Bruins Slot eiste. Die eis werd kracht bijgezet met een ultimatum en het aankondigen van een motie van wantrouwen tegen de wethouder.

Omdat de wethouder goed functioneert en in haar werk geen aanleiding heeft gegeven voor een motie van wantrouwen, besloot het college niet te zwichten. In de vergadering van 27 januari, de eerste onder voorzitterschap van burgemeester Leo Pieter Stoel, zou de motie van wantrouwen in stemming worden gebracht. Zover kwam het echter niet. Bij het begin van de vergadering diende wethouder Faber zijn ontslag in.

Direct daarna diende ook wethouder Bruins Slot haar ontslag in. Na een schorsing werd de vergadering hervat. Raadslid Han van Heerde (Ameland ’82) zei blij te zijn met de mogelijkheid om tot een nieuwe coalitie te komen. Van Heerde stelt het op prijs dat beide wethouders nog maximaal dertig dagen op hun post blijven. Siard Bonthuis (AmelandEén) zei het besluit van de wethouders te betreuren maar ook te begrijpen. Voor goed bestuur is vertrouwen nodig, zei hij.