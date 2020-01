Berovers opgepakt, politie zoekt slachtoffer

Publicatie: ma 27 januari 2020 16.02 uur

DRACHTEN - De politie is op zoek naar een vrouw die maandag rond 13.40 uur werd beroofd op de Marke ter hoogte van Dirk v/d Broek in Drachten. De negroïde vrouw (+/-55 jr) werd beroofd van haar bruine tas, deze had zij op haar bagagedrager vastgemaakt in een soort van kinderzitje.

De vrouw begon gelijk te gillen waarop de verdachten de tas terug hebben gegeven. Getuigen hebben de politie gebeld en zijn de verdachten gevolgd. In samenwerking met de politie werden de twee berovers uiteindelijk in de kraag gevat. De beroofde vrouw was echter na de tijd spoorloos. De politie zoekt u deze vrouw om de zaak af te kunnen handelen. De vrouw had lang zwart krullend haar in een staart. Zij droeg een donkerrode jas.