Twee verdachten aangehouden voor brandstichting

Publicatie: zo 26 januari 2020 22.12 uur

DRACHTEN - Rond 20.30 was het zondag weer raak in Drachten. Aan de Fabriekslaan was een conifeer in brand gestoken. De politie heeft bij deze brand twee verdachten op heterdaad aangehouden wegens brandstichting.

Omwonenden konden met twee tuinslangen de brand blussen. Omdat er snel opgetreden was door de buren hoefde de brandweer niet in actie te komen. Ook de politie heeft nog even geholpen met blussen.

Er wordt een onderzoek ingesteld door de politie. Daarbij wordt ook gekeken of de twee aangehouden verdachten in verband kunnen worden gebracht met de eerder branden in Drachten.