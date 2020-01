Veel parkeerbonnen uitgedeeld op Raadhuisplein

Publicatie: zo 26 januari 2020 19.04 uur

DRACHTEN - Op het Raadhuisplein in Drachten zijn zaterdagavond veel parkeerboetes uitgedeeld.

Het grote aantal mensen zonder parkeerbon is het gevolg van nieuwe parkeertijden in Smallingerland. Waar voorheen tot 18.00 betaald hoefde te worden voor parkeren is dit per 1 januari 2020 verlengd tot 21.00.

Veel bezoekers van o.a. restaurant Omnia waren hier niet van op de hoogte en troffen na een gezellige avond een bon van € 64,- achter de ruitenwisser.

Enkele bezoekers die buiten de parkeervakken stonden, o.a. in het verlengde van de winkels, konden op een boete van € 104,- rekenen.

De nieuwe parkeertijden zijn enkel op de parkeerautomaten vermeld.