Raadslid Johan Lammering stapt uit fractie S!N

Publicatie: zo 26 januari 2020 11.58 uur

DOKKUM - Johan Lammering stapt uit de fractie van S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân) in de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân. Lammering is het niet eens met de koers van de partij.

De heer Lammering was in 2013 mede-oprichter van Dongeradeel Sociaal. Sinds vorig jaar was hij raadslid voor S!N. Lammering neemt zijn zetel mee en blijft in de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân.