Dokkumer rijdt onder invloed zonder rijbewijs

Publicatie: za 25 januari 2020 12.16 uur

LEEUWARDEN - Op de Populierenstraat in Leeuwarden werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een bromfietser gecontroleerd. De 32-jarige bestuurder uit Dokkum bleek zonder rijbewijs te rijden. Dit was de tweede keer dat de man hierop werd betrapt.

Daarnaast bleek hij ook nog eens onder invloed van alcohol. De Dokkumer werd meegenomen naar het bureau. Daar blies hij 360 ug/l. Tegen de beschonken bomfietsbestuurder is proces-verbaal opgemaakt.