Wederom coniferenbrand in Drachten

Publicatie: vr 24 januari 2020 20.23 uur

DRACHTEN - Aan de Berglaan in Drachten is vrijdagavond wederom brand ontstaan in een coniferenhaag. Het is de zoveelste coniferenbrand in Drachten van de laatste weken.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse, doordat een buurtbewoner het vuur tijdig opmerkte. De coniferenhaag, die dicht bij een flat stond, kon tijdig worden geblust. Het flatgebouw heeft geen schade opgelopen. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan, maar brandstichting ligt voor de hand. De politie zal ook deze zaak in onderzoek nemen. De verklaringen van buurtbewoners zijn door de dienders opgenomen.

FOTONIEUWS