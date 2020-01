Plusbus de Lauwers neemt tweede bus in gebruik

Publicatie: vr 24 januari 2020 19.16 uur

DE WESTEREEN - De Stichting BoodschappenPlusBus de Lauwers uit Kollum neemt vrijdag 24 januari een tweede nieuwe bus in gebruik. De PlusBus biedt uitstapjes in binnen en buitenland aan mensen van 55 jaar en ouder. Een groeiend aantal mensen maakt daar gebruik van. Het bestuur van de PlusBus is trots op het in gebruik nemen van de nieuwe bus. ‘Een kroon op het werk van heel veel vrijwilligers,’ aldus voorzitter Margreet Jonker. Het Nationaal Ouderenfonds ondersteunt de PlusBus bij de aankoop van het nieuwe voertuig. Vorig jaar kocht de stichting ook al een nieuwe bus.



De PlusBus krijgt steeds meer bekendheid. Het klantenbestand van de bus is in de loop van de jaren flink gegroeid. Gebruikers van de Plusbus wonen in het gebied vanaf de Waddenkust van Noardeast Fryslân tot aan Leeuwarden en Drachten en het Westerkwartier in Groningen. ‘Onze klanten vertellen aan elkaar hoe leuk ze het hebben gehad. Dat leidt tot een gestage stroom van nieuwe aanmeldingen.’

De ervaring is dat wie eenmaal de PlusBus heeft gevonden, er ook gebruik van blijft maken. ‘Onze cliënten vinden het gezellig, ontmoeten elkaar en doen dingen samen. Er worden waardevolle contacten gelegd die verder gaan dan het uitstapje.’ Deelnemers worden bij huis opgehaald en na afloop weer thuisgebracht. Op de bus is naast de chauffeur ook een begeleider aanwezig.



Vorig jaar kocht de Stichting een nieuwe bus, ter vervanging van de oude bus. Vanwege de toenemende vraag werd de oude bus nog even aangehouden. Nu de groei aanhoudt, is het moment aangebroken een tweede nieuwe bus in gebruik te nemen. Het bestuur heeft tijd voor genomen om tot deze beslissing te komen. ‘Het vraagt extra inzet van onze vrijwilligers. Die moeten we kunnen blijven leveren.’

FOTONIEUWS