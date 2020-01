Vermiste Julia is weer thuis

Publicatie: vr 24 januari 2020 16.46 uur

DRACHTEN - De 14-jarige vermiste Julia uit Drachten is terecht. Zij was sinds een aantal dagen vermist en de familie maakte ernstige zich zorgen. Vrijdagmiddag melde haar vader op Facebook dat ze gevonden was. Even later werd dit bevestigd door de politie.

Vanmiddag werd Julia in Drachten aangetroffen. De politie laat weten de zaak verder te onderzoeken. Ook zijn ze met haar in gesprek. Verder wil de politie voorlopig nog niks kwijt.

Julia was dinsdag voor het laatste gezien rond 14.00. Daarna ontbrak van hier ieder spoor. De familie is dankbaar voor alle hulp en steun, laten zij weten op Facebook.

Eerder deze week was de familie een crowdfundingsactie begonnen. Dit om de kosten te dekken van een detectivebureau dat door de familie was ingeschakeld. De actie had al meer dan €8000,- opgebracht. Het is op dit moment niet bekend of ze teruggevonden is door dat bureau.