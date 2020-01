Hennepkwekerij ontmanteld in Hurdegaryp

Publicatie: vr 24 januari 2020 14.05 uur

HURDEGARYP - Aan de Sinderhoven in Hurdegaryp heeft de politie vrijdag een hennepkwekerij ontmanteld. Aan het begin van de middag was een speciaal team bezig de woning leeg te halen. In de kwekerij stonden 382 planten.

Volgens een omwonende werd de woning slechts zo nu en dan bezocht door twee mannen. Deze personen zouden afgelopen december de woning hebben betrokken. Het huis zag er van binnen niet bewoond uit.

Bij deze actie is een 31-jarige verdachte aangehouden. Of het gaat om degene die door buurtbewoners zo nu en dan bij de woning is gezien is niet bekend. De politie heeft de zaak verder in onderzoek.