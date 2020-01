Mes op de keel bij straatroof: 12 maanden cel

Publicatie: vr 24 januari 2020 13.54 uur

LEEUWARDEN - Drie mannen en een vrouw die begin oktober betrokken zijn geweest bij een straatroof in Witmarsum, zijn vrijdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot onvoorwaardelijke celstraffen. Een 21-jarige inwoonster van Drachten kreeg zes maanden cel plus vier maanden voorwaardelijk. Haar ex-vriend was degene die werd beroofd. De man zou de Drachtster geld verschuldigd zijn, zij wist dat hij net een erfenis had gekregen.

Mes op de keel

De vrouw had met haar ex-vriend in Witmarsum afgesproken. Terwijl zij in de auto zat te wachten, bleven de medeverdachten uit het zicht. Zij kwamen tevoorschijn toen de ex-vriend in de auto zat. De man werd klemgezet tussen twee auto’s en kreeg een mes op de keel van een 23-jarige Leeuwarder. Ondertussen doorzochten de andere twee mannen, een 22-jarige Leeuwarder en een 30-jarige inwoner van Grou, de zakken van de ex-vriend. Vervolgens joegen ze het geschrokken slachtoffer weg.

Pakje shag

De buit was niet bijster groot: behalve een portemonnee met pasjes en wat kleingeld maakten de verdachten een pakje shag buit. De 23-jarige Leeuwarder heeft een strafblad en hij liep in een proeftijd. Hij kreeg de hoogste straf: 12 maanden cel. Een voorwaardelijke werkstraf van 25 uur moet hij alsnog uitvoeren. Zijn 22-jarige vriend en stadgenoot kreeg tien maanden cel waarvan twee voorwaardelijk.

Aflossen van schulden

Daarbovenop legde de rechtbank een reeks bijzondere voorwaarden op, waaronder reclasseringstoezicht, eventueel een behandeling en de Leeuwarder moet meewerken aan het aflossen van zijn schulden. De Grouster, ook een ex van de Drachtster, kreeg tien maanden cel. Het viertal moet 800 euro smartengeld aan het slachtoffer betalen.