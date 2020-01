Raad is positief over komst Mc Donald's in Dokkum

Publicatie: do 23 januari 2020 22.37 uur

DOKKUM - De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân staat positief tegenover de komst van Mc Donald's naar Dokkum. De raad stemde donderdagavond in met het opstarten van een coördinatieregeling voor de carpoolplek bij Dokkum. Op deze plek wil de fastfood-keten haar restaurant realiseren.

Mc Donald’s deed vorig jaar een verzoek bij de gemeente om op de carpool-plek een restaurant te bouwen. Er is inmiddels een vooronderzoek opgestart. Het is de bedoeling dat er een middelgroot restaurant komt van 540 vierkante meter. Naar verwachting zal het restaurant in 2021 of 2022 de deuren openen.