Boef zoekt boer Noardeast-FryslÃ¢n en Dantumadiel

Boef zoekt boer Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

Publicatie: do 23 januari 2020 19.17 uur

KOLLUM - De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, LTO Noord en Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseerden woensdagavond een informatieavond in het gemeentehuis van Kollum over veiligheid in het buitengebied. De avond werd geopend door dagvoorzitter Eelke Lok.

De avond was toegespitst op ondermijning. Bij ondermijning maken criminelen gebruik van diensten in de bovenwereld. De signalen hiervan zijn soms lastig te herkennen. Criminelen blijven het liefst onder de radar. Toch heeft elke crimineel panden nodig, om crimineel geld wit te wassen, om te wonen, te ‘werken’ of te gebruiken als dekmantel. En dat is zichtbaar in de bovenwereld.

Bezoek de ondermijningscontainer

In een Ondermijningscontainer werd uitleg gegeven over zaken als hennepkwekerijen, XTC-labs en de productie van cocaïne. Zodat sneller de signalen van een drugslab en de aanwezigheid van drugs te herkennen zijn, zoals aan de geur van hennep en synthetische drugs. Dit helpt bij de opsporing en het bestrijden van de gevaren die productie van en handel in drugs met zich mee brengen.

Tijdens het informele gedeelte werd informatie gegeven door mensen van de politie, het Openbaar Ministerie, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), het CCV en gemeente.

