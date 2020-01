Mercedes na 3 uur in bezit te hebben in de sloot

Publicatie: wo 22 januari 2020 23.50 uur

METSLAWIER - De eigenaar van een Mercedes C32 AMG Kompressor met 360pk, heeft niet lang van zijn nieuwe aanwinst kunnen genieten. In zijn woonplaats Metslawier kwam de auto op de Roptawei na de rotonde in de sloot terecht.

Nadat de auto om 18.07 uur tenaam was gesteld, vertrok de bestuurder vanuit het westen van Nederland naar Metslawier. Onderweg begon er een lampje met motorstoring te branden. Nadat de bestuurder thuis was gekomen, wilde hij nog even een ritje maken om te zien of het storingslampje ook uit ging. Er was thuis nog iemand bij hem ingestapt.

Nadat ze richting Oosternijkerk waren gereden keerden ze vanwege de mist weer om, om terug naar huis te rijden. Net na de rotonde met de Roptawei verloor de bestuur de macht over het stuur en knalde tegen een boom. De auto maakte een slag van 180 graden en nam vervolgens een plaatsnaambord mee, en knalde tegen een tweede boom waarna de auto op z'n zijkant in de sloot tot stilstand kwam.

Beide personen wisten zelf uit de zwaar beschadigd auto te komen. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot getakeld en bij de persoon thuis afgeleverd.

