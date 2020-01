Vrouw met auto in sloot beland

HOLWERD - Een automobiliste is dinsdagavond rond 18.41 uur met haar auto in de sloot beland. Ze reed richting Brantgum toen ze in de berm belandde met haar voertuig. De auto kwam 180 graden gedraaid in de sloot tot stilstand.

De vrouw is door omwonenden opgevangen. Ze kwam met de schrik vrij. Een berger moest er aan te pas komen om het voertuig uit de sloot te takelen.