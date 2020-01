Huishoudelijk afval niet meer welkom bij Tâ€™diel

Huishoudelijk afval niet meer welkom bij T’diel

Publicatie: wo 22 januari 2020 19.09 uur

BURGUM - Sindskort is het huishoudelijk afval niet meer welkom bij de grofvuil-locatie in Burgum. Een inwoner uit Suwâld laat deze site weten dat hij grofvuil wilde langs brengen en dat hij dat niet meer kon achterlaten. Een telefoontje met het gemeentehuis in Burgum leerde hem dat het sinds 2020 niet meer mogelijk is losse afvalzakken weg te brengen op de stort. Voorheen was dit wel mogelijk.

Wegens een geboorte in zijn gezien had de Suwâldster de laatste keer vergeten zijn afvalbak bij de weg te zetten. Daardoor had hij een aantal zakken huisvuil verzameld. Hij wou deze dinsdag zelf wegbrengen, maar dat kon dus niet meer. Op het gemeentekantoor werd hem verteld dat hij zelf maar een oplossing moest verzinnen.

Eén van de ambtenaren adviseerde om bij de tweewekelijkse afval-ronde te kijken of er bij de afvalbakken van buren nog ruimte over was om afval in te gooien. De Suwâldster besloot zijn afval naar een andere plek in de gemeente te brengen. Uiteindelijk heeft hij het achtergelaten bij de afvalbakken voor de scheepvaart aan de loswal in Burgum.