Raadsfracties Smallingerland willen vooral ‘rust’

Publicatie: wo 22 januari 2020 14.46 uur

DRACHTEN - De raadsleden in Smallingerland willen vooral rust en een stabiel bestuur voor de komende jaren. Het opstappen van een wethouder en vertrek van de PvdA uit de coalitie werkt averechts. Het aanstellen van Ton Baas als verkenner voor een nieuwe coalitie moet de opmaat zijn voor stabiliteit in een gemeente, die al de nodige roerige perioden heeft gekend.

Smallingerland staat de komende jaren voor belangrijke besluiten, die bestuurlijke rust vereisen, aldus de raadsfracties naar aanleiding van het vertrek van de PvdA-raadsfractie uit de coalitie en aangekondigde vertrek van haar wethouder Cor Trompetter. Reden was het besluit van de ELP-fractie om net als het college ook juridisch advies in te winnen in de kwestie ronde theater De Lawei in Drachten. Die stap was een van de vele in de afwijkende koers van ELP in de afgelopen twee jaar, aldus de PvdA, en “de druppel die de emmer deed overlopen”. De PvdA had het antwoord van het college moeten afwachten.

De kritiek van de verschillende partijen op de PvdA was scherp. “Totaal onverantwoord, hypocriet en beschamend” waren de termen van de verschillende raadfracties de revue lieten passeren. De kritiek betrof ook de wijze waarop de PvdA het nieuws in een persbericht bekendmaakte en vervolgens de standpunten in de media ventileerde. ELP-fractievoorzitter Yntze de Vries werd vanwege zijn eigen manier van optreden in de gemeenteraad flink bekritiseerd.

,,Het is wel heel makkelijk om mensen zwart te maken en op de man te spelen. Gun elkaar ook een weerwoord. Ga en blijf met elkaar in gesprek’’, hield CDA’ster Karin van der Velde de socialisten voor. Meine Hofman van Smallingerlands Belang constateerde ook een groot wantrouwen van de PvDA richting ELP. De wijze waarop de zaken nu gespeeld zijn, zegt echter meer van de Pvda dan van de ELP, aldus Hofman.

,,Met uw stap hebt u de gemeente een uiterst slechte dienst bewezen’’, aldus Hofman, die de Pvda hypocriet en onbetrouwbaar als coalitiepartner noemde. ,,U zat in de colleges die gigantische verliezen van het Drachtstervaartproject en theater De Lawei hebben veroorzaakt. U zat niet op basis van uw verdiensten in het college en nu flikt u dit.’’

Christenunie-raadslid J. de Jong sprak van een “zorgelijke zaak” ,,Het is niet gelukt om als volwassen mensen en gekozen raadslid de eigen problemen boven de gezamenlijke problemen te tillen. Je schreeuwt om samenwerking en vertrouwen, maar wantrouwen en bemoeizucht voeren de boventoon. Dat leidt tot een botsing met alleen maar verliezers.’’

De Jong noemde spijtig dat met Cor Trompetter een wethouder vertrekt, die goed in de problematiek rond het sociale domein zit. Smallingerland moet nu een opvolger zoeken, die moet worden ingewerkt, terwijl ook nog belangrijke besluiten rond een nieuw zwembad, bezuinigingen op stapel staan.

De keus voor Ton Baas als puinruimer viel bij de meeste raadsleden goed, ook al stond hij twee jaar aan de basis van de coalitie, die met het vertrek van de PvdA uit elkaar is. Hij maakt een analyse van de problemen en presenteert daarna een opzet voor een nieuwe coalitie. Burgemeester Jan Rijpstra sprak de hoop uit dat daarna rust en stabiliteit in de Smallingerlandse politiek terugkeren.