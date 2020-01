â€˜Klusjesmanâ€™ licht bejaarde vrouw op: celstraf

‘Klusjesman’ licht bejaarde vrouw op: celstraf

Publicatie: wo 22 januari 2020 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 62-jarige man zonder vaste woonplaats heeft medio vorig jaar een bejaarde vrouw opgelicht, door zich voor te doen als klusjesman. Woensdag moest hij voor rechter Nynke Vlietstra verschijnen, hij kwam niet opdagen. De man heeft de auto van de 84-jarige vrouw gestolen en vervolgens voor 5400 euro verpatst bij een autobedrijf in Twijzel.

Klusjes in de woning

Hij kwam in contact met het slachtoffer door te informeren naar een Renault Twingo die voor haar woning in Sint Jacobiparochie stond. De oude vrouw liet de man binnen en het gesprek kwam op klusjes die in haar woning gedaan moesten worden. De verdachte wierp zich op als klusjesman en zou een en ander wel even fiksen. In plaats daarvan raakte de vrouw een auto die in de garage stond kwijt.

Peugeot verkocht

Op een gegeven moment waren de autosleutels en de auto, een Peugeot 208, verdwenen. De auto werd in Twijzel doorverkocht. De verdachte beweerde bij de politie dat hij de Peugeot van de vrouw had gekocht voor 5000 euro. Hij had uit eigen zak 1000 euro betaald, het resterende bedrag had hij van een kennis geleend. Het geld zou de vrouw willen besteden aan nieuwe rolluiken. De kennis bleek desgevraagd van niets te weten.

Kluis open geflext

Een ongeloofwaardig verhaal vond de officier van justitie: de verdachte had destijds geen werk en geen inkomen. Hij had ook gezegd dat de 5000 euro bij de oude vrouw in de kluis moest liggen. De politie flexte de kluis open, maar vond niets. De sleutels van de kluis werden later teruggevonden bij een sleutelspecialist in Leeuwarden, op naam van de vriendin van de verdachte. De sleutels moesten gekopieerd worden.

Proefrit gemaakt

De man werd vrijgesproken van de verduistering van een auto, een Peugeot Partner, van een autobedrijf in Twijzelerheide. De eigenaar van het bedrijf had de politie verteld dat de verdachte een proefrit had gemaakt en de auto nooit terug had gebracht. Volgens de verdachte had hij de auto gehuurd en bij het NS-station in De Westereen achtergelaten omdat de Peugeot ermee ophield.

Vrouw komt de deur niet meer uit

De garagehouder zette een bericht op Facebook, waarna de auto terug werd gevonden. Ook op dit punt werd de verdachte vrijgesproken. Het dossier was op dit punt te onduidelijk, oordeelde de rechter. Vlietstra noemde het misbruiken van het vertrouwen van de bejaarde vrouw ‘heel ernstig’. Het slachtoffer was zo aangedaan dat ze de deur niet meer uit komt. ‘Dat neem ik de verdachte erg kwalijk’, aldus de rechter. De officier van justitie had een werkstraf geëist, maar dat vond de rechter geen afdoende straf. Vlietstra legde twee maanden cel op, plus een maand voorwaardelijk. De man moet een schadevergoeding van 9900 euro en 1000 euro smartengeld aan de oude vrouw betalen.