Noordoost FryslÃ¢n wil beter mobiliteitsnetwerk

Noordoost Fryslân wil beter mobiliteitsnetwerk

Publicatie: wo 22 januari 2020 12.05 uur

BUITENPOST - De gemeenten in het noordoostelijke deel van onze provincie hebben dinsdag gezamenlijk een mobiliteitsvisie vast gesteld. Doel van deze visie is het vergroten van de bereikbaarheid door een verbeterd mobiliteitsnetwerk.

Dit willen ze bereiken door de bestaande netwerken voor fiets, openbaar vervoer en auto met elkaar te verbinden. Zodat iedereen kan kiezen hoe hij of zij wil reizen en het makkelijk is om over te stappen.

In de visie staat dat het belangrijk is om mobiel te zijn. Zeker omdat op het platteland er vaak verder gereisd moet worden om bijvoorbeeld boodschappen te doen of om naar het werk te gaan. Daarom vinden zij dat de voorzieningen in dorpen en steden voor jong en oud bereikbaar moeten blijven.

Bestuurlijk trekker namens de regio Max de Haan: ‘Mobiel zijn is belangrijk om mee te kunnen doen in onze maatschappij, zeker op het platteland waar we meestal wat verder reizen om boodschappen te doen, te sporten of naar school of ons werk te gaan. Met deze visie laten we als gemeenten en provincie zien hoe we samen aan onze ambitie werken. Daarmee investeren we niet alleen in de leefbaarheid van onze omgeving, maar ook in de economie.’

Uit de visie komen een aantal concrete plannen. Zo wil de regio de overstappunten, zoals bijvoorbeeld bij sneltreinstations, verbeteren. Daarnaast is er de intentie om een regionaal fiets(snel)wegennet realiseren. En er moet worden gekeken naar het bekend maken van de de verschillende reismogelijkheden.