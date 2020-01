Winkeliersvereniging Ha&Ie viert 100 jarig bestaan

Publicatie: wo 22 januari 2020 10.30 uur

DRACHTEN - In Museum Dr8888 werd dinsdagavond het 100-jarig bestaan van winkeliersvereniging Ha&Ie gevierd. De vereniging werd in januari 1920 opgericht in hotel de Phoenix. Bestuursleden en genodigden kwamen samen om dit te vieren.

Na welkomstdrankje en een warme maaltijd verplaatste het gezelschap zich naar de filmzaal. Daar werd een welkomstwoordje gedaan door directeur Nieske Ketelaar. Daarna was het woord aan Douwe Blom van Ha&Ie.

Aansluitend werd er een film vertoond door Smelne’s Erfskip. Deze ging over de ontwikkeling van Drachten. Zowel op het gebied van industrie als dat van winkels.

Afsluiter was de bekendmaking van het nieuwe logo. In het logo is bewust gekozen voor de kleur groen, dat volgens Ha&Ie staat voor verjonging. Voor de herkenbaarheid heeft het carillon een plekje gekregen in het logo. Daarnaast is ook het lettertype aangepast aan de huidige tijd.

