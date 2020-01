Drachtster Kafee 8 CafÃ© van het jaar 2020

Drachtster Kafee 8 Café van het jaar 2020

Publicatie: di 21 januari 2020 22.00 uur

DRACHTEN - Het Drachtster café Kafee 8 is maandag 20 januari 2020 uitgeroepen tot het Café van het jaar 2020. De uitreiking was in Studio’s Aalsmeer. Eind vorig jaar was het café al uitgeroepen tot beste café van Smallingerland en Friesland, daar kwam maandag de landelijke prijs nog bij.

Honderden deelnemers

Honderden cafés uit heel Nederland deden mee aan deze verkiezing. Na de publieksronde waar bezoekers konden stemmen op hun favoriete café volgde een juryronde. De deelnemers die door waren na de publieksronde moesten een video insturen waarin uitgelegd werd waarom juist ZIJ de prijs moesten winnen. Vervolgens werd deze video door een vierkoppige vakjury beoordeeld.

Lovend juryrapport

De jury was lovend over Kafee 8 en noemde het café in het juryrapport onder andere: Het café waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Daarnaast vond de jury het een café waar veel georganiseerd werd voor alle leeftijden en waar je gewoon uit de kast kan komen!

Nederlandse Horeca Prijzen

De awards werden uitgereikt door Tv-presentator Jan Versteegh en presentatrice Kim Kötter. De organisatie was in handen van de Nederlandse Horeca Prijzen. Kafee 8 mag zich het hele aankomende jaar het beste café van Nederland noemen!

Award Festival in Aalsmeer

Tijdens een feestelijke middag in Studio’s Aalsmeer werden de landelijke winnaars bekend gemaakt. Na de bekendmaking waren er optredens van onder andere dj’s van Radio 538 en The Voice of Holland winnares Kim de Boer. Als klap op de vuurpijl won Kafee 8 ook nog de Gold Award, de prijs voor het hoogst gewaardeerde café door bezoekers.