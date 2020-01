Containerbrandje in centrum van Drachten

Publicatie: di 21 januari 2020 21.34 uur

DRACHTEN - In het centrum van Drachten is dinsdagavond een kleine brand geweest in een prullenbak. De brandweer van Drachten werd opgeroepen om de brand te blussen aan de Zuiderbuurt. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek dat de brand zeer klein was en dat deze uit zichzelf al uit was gegaan. De brandweer werd door de politie geannuleerd.

Drie jongens op een fiets moesten hun ID-kaart laten zien aan de politieagenten. Nadat de politie de gegevens had genoteerd, mochten ze hun weg weer vervolgen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De afgelopen dagen is Drachten steeds het slachtoffer van buitenbranden.