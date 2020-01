Auto brandt uit in Walterswald

Publicatie: di 21 januari 2020 19.55 uur

WâLTERSWâLD - De brandweer moest dinsdag rond 19.15 uur in actie komen voor een autobrand in Wâlterswâld. Bij aankomst aan de Broekloane stond de voorkant van het voertuig compleet in brand.

Het motorcompartiment en de cabine zijn door de brand verwoest. Tijdens het blussen was de Broekloane door de politie afgesloten voor het overige verkeer. De auto is door een berger meenomen.