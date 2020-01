Humanitas brengt krant uit in Noordoost Friesland

Publicatie: di 21 januari 2020 15.15 uur

KOLLUM - Maandag reikte Humanitas de eerste exemplaren uit van de Humanitaskrant Noordoost-Friesland. Deze werden uitgereikt aan de wethouders Kees Wielstra (gemeente Dantumadiel) en Jouke Douwe de Vries (gemeente Noardeast-Fryslân).

Doel van de krant

Met de krant wil Humanitas haar activiteiten onder de aandacht brengen bij de inwoners van Noordoost-Friesland. De vrijwilligersvereniging helpt mensen om op eigen kracht hun situatie te veranderen. Door het hele land zijn er verschillende afdelingen. In Friesland acht, waaronder Noordoost-Friesland.

Maatschappelijke projecten

Humanitas Noordoost Friesland begeleidt onder ander bij het leren van de taal, het maken van het huiswerk, bij de thuisadministratie of de opvoeding. De vrijwilligers bieden een helpende hand of een luisterend oor. Ook organiseren zij vakanties voor kinderen als dat door omstandigheden er eigenlijk niet in zit. Het project Humaa(N)tjes helpt mensen die vanwege een beperking in een isolement dreigen te raken.

Verspreiding

De krant wordt de komende weken huis-aan-huis verspreid in beide gemeenten. En deze komt binnenkort ook uit in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.