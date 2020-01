Zoektocht naar getuigen mishandeling Kollum

Publicatie: di 21 januari 2020 13.38 uur

KOLLUM - Aan de Adje Lambertuslaan in Kollum is zondag een persoon mishandeld. De man fietste rond 17.30 nabij de tennisbaan toen hij moest uitwijken voor een aantal fietsen die in de weg stonden. Daarbij raakte het slachtoffer uit balans en tikte daardoor aantal van de fietsen omver.

De jongens van wie de fietsen waren zagen dat en gingen achter de man aan. Er werd een blikje gegooid en uiteindelijk kreeg de fietser een klap van een van de jongens. Hierdoor viel de man en raakte hij gewond.

De politie roept de groep jongens op zichzelf te melden. Daarnaast zijn ze opzoek naar getuigen die mogelijk meer informatie hebben over deze mishandeling.