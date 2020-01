'Geen belangenverstrengeling wethouder Postma'

Publicatie: ma 20 januari 2020 17.45 uur

BEETSTERZWAAG - Er is geen sprake van belangenverstrengeling door wethouder Anko Postma. Dat is de conclusie van het vooronderzoek dat in opdracht van burgemeester Ellen van Selm is uitgevoerd naar aanleiding van een melding van een inwoner van Opsterland.

Burgemeester Ellen van Selm heeft een vooronderzoek gedaan naar de integriteit van wethouder Anko Postma. Aanleiding was een melding over mogelijke belangenverstrengeling en het niet transparant zijn over zijn nevenfuncties. Uit dit vooronderzoek komt naar voren dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Aepos, het bedrijf van de echtgenote van wethouder Postma, voert geen

opdrachten uit voor bedrijven die in relatie staan tot het wethouderschap van Postma.

Conclusies vooronderzoek

Wethouder Postma heeft sinds zijn aantreden als wethouder nog enkele dagdelen gewerkt voor Aepos om lopende coachingsopdrachten af te ronden. Deze opdrachten werden uitgevoerd bij bedrijven waarmee hij als wethouder geen relatie heeft.

Naar aanleiding van de melding is het overzicht van nevenfuncties van de wethouder begin december 2019 geüpdatet. Overigens betreft het in geen enkel geval nevenfuncties die onverenigbaar zijn met zijn wethoudersfunctie. Dit geldt ook voor zijn bestuursfunctie bij stichting Vrienden van Smûk Nij Beets.

Het vooronderzoek is uitgevoerd door Bing, een expertisebureau op het gebied van integriteit. Burgemeester van Selm: "Het vooronderzoek geeft geen aanleiding tot nader onderzoek. Normaal

gesproken komt de uitkomst van zo'n vooronderzoek overigens niet in de publiciteit. In het college is deze situatie uitvoerig besproken en hebben we aandacht voor onze verantwoordelijkheid en onze

kwetsbare positie."