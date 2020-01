Hypotheek oversluiten: de voordelen Ã©n valkuilen

Hypotheek oversluiten: de voordelen én valkuilen

Publicatie: ma 20 januari 2020 11.00 uur

LEEUWARDEN - Het aantal hypotheekaanvragen heeft in 2019 heeft een recordhoogte bereikt. Er zijn maar liefst 430.076 hypotheekaanvragen gedaan, en de recordhoogte heeft onder andere te maken met het hoge aantal mensen dat de hypotheek heeft overgesloten. Dat is niet iets om van op te kijken, want de hypotheekrente ligt namelijk historisch laag, waardoor je honderden tot zelfs duizenden euro's per jaar(!) kan besparen op je huidige hypotheeklasten.

Heb jij al gekeken of je kan besparen op je hypotheek??

Wat is hypotheek oversluiten?

Bij het oversluiten van je hypotheek wordt je huidige hypotheek gewijzigd in een nieuwe hypotheek. Sommige mensen denken dat dit alleen mogelijk is als je gaat verhuizen, maar dit is absoluut niet het geval. Ook je hypotheek van je huidige woning oversluiten is mogelijk. Dit is niet altijd voordelig máár vaak wel!

De voordelen van het oversluiten van je hypotheek

?De voornaamste reden om je hypotheek over te sluiten is om lagere maandlasten te krijgen. Veel huisbezitters kunnen honderden tot duizenden euro’s per jaar besparen op hun huidige hypotheek lasten. Met de oversluit calculator van Oversluiten.nl kan je gemakkelijk berekenen wat je kan besparen.

Naast het voordeel van je lagere maandlasten is een belangrijke oversluit reden ook de zekerheid. Je kan de historisch lage hypotheekrente namelijk voor jaren vast zetten. Zo heb je in de toekomst nooit meer zorgen over je hypotheek lasten en weet je zeker dat je de laagste lasten hebt.

Tot slot kan je door een oversluiting kiezen voor een kwalitatief betere hypotheek. Dit houdt in dat je de aflosvorm kan verbeteren. Zo kan je bijvoorbeeld je spaarhypotheek oversluiten naar een annuïtaire hypotheek vorm. Ben je niet tevreden over je huidige hypotheekvorm? Sluit hem dan over.

De valkuilen van het oversluiten van je hypotheek

Als je van hypotheek wil veranderen heb je vaak te maken met een oversluitboete aangezien je huidige hypotheekverstrekker rente misloopt. Wanneer de boete niet opweegt tegen het voordeel dan is oversluiten niet verstandig. Echter, je kan de boete meefinancieren in de nieuwe hypotheek. Hierdoor hoef je de boete niet in één keer af te lossen. Wist je dat de boete ook aftrekbaar is van de inkomstenbelasting?

Huizenbezitters doen er verstandig aan om middels een oversluit calculator te berekenen wat er bespaard kan worden. Om vervolgens, gratis en vrijblijvend, door een erkend hypotheek adviseur te laten onderzoeken of het voordeel opweegt tegen de kosten.

Een handig hulpmiddel, mocht je je willen verdiepen in het oversluiten van de hypotheek, is de gratis complete gids geschreven door Oversluiten.nl. Hierin zijn alle voordelen én valkuilen uitgebreid uitgewerkt. Hij is ook nog eens gratis te downloaden.