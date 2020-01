Auto in de sloot in Bakkeveen

Publicatie: zo 19 januari 2020 14.47 uur

BAKKEVEEN - De hulpdiensten zijn zondagmiddag gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval op de Jarig van der Wielenwei in Bakkeveen. De bestuurster van de te water geraakte auto schrok van een inhaalactie van een andere auto. Zij kon op eigen kracht het voertuig verlaten.

De bestuurster is opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel en gecontroleerd in de ambulance. De bestuurster raakte licht gewond aan haar hoofd. Vervoer naar het ziekenhuis was niet noodzakelijk. Ze is door de politie thuisgebracht. Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig te bergen.

