Papiercontainer in brand gestoken in Drachten

Publicatie: za 18 januari 2020 09.43 uur

DRACHTEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een papiercontainer in brand gestoken. Deze container stond aan de Berglaan in Drachten. Een omwonende ontdekte de brand en heeft 112 gebeld.

Bij de brand kwam een hoop rook vrij. De brandweer heeft de container vol laten lopen met water om de brand te blussen. Vrijdagavond was het ook al raak aan de Bloemkamp, waar een conifeer in brand was gestoken.