Zoveelste coniferenbrand in Drachten

Publicatie: vr 17 januari 2020 22.52 uur

DRACHTEN - In Drachten stond vrijdagavond voor de zoveelste keer een conifeer in brand. Dit keer was het raak aan de Bloemkamp in Drachten. De conifeer stond naast een carport waar een auto onder stond.

In de afgelopen periode zijn op diverse plekken in Drachten coniferen in brand gestoken. Waarschijnlijk is ook deze conifeer bewust in brand gestoken. Er kon worden voorkomen dat de brand overslag naar de carport.

In 2011 was er brand op hetzelfde adres. Destijds liep het minder goed af, toen werd een camper naast de woning door de brand verwoest. Ook toendertijd waren er veel branden in de wijk De Wiken.