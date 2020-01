Automobiliste botst op pilaar in Ferwert

Publicatie: vr 17 januari 2020 17.51 uur

FERWERT - Een vrouw is vrijdagmiddag met haar auto tegen een pilaar gereden op een erf aan de Hegebeintumerdyk in Ferwert. De vrouw kwam met de schrik vrij maar de auto raakte bij het ongeval total loss.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.30 uur. De bestuurster was in de berm geraakt toen ze richting Ferwert reed. Een stuurcorrectie zorgde er uiteindelijk voor dat ze in de wal raakte, draaide en kantelend tegen de pilaar tot stilstand kwam. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Een berger heeft het zwaar beschadigde voertuig weer op de wielen gezet en weggesleept.

