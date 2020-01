Kinderen opgepakt voor roof met balletjespistool

Publicatie: vr 17 januari 2020 17.32 uur

DRACHTEN - Twee minderjarigen zijn deze week door de politie aangehouden na een straatroof in Drachten. De twee 13-jarige jongens uit Drachten hadden maandag drie jongeren bedreigd met een mogelijk vuurwapen en daarbij werd geld geëist. Uiteindelijk werd geen geld afgegeven door de slachtoffers.

Na onderzoek van de politie zijn twee verdachten aangehouden. Bij één van de verdachten thuis werd een balletjespistool ontdekt. Dit pistool werd gebruikt bij de straatroof. Het wapen is in beslag genomen. De minderjarigen zijn vrijdagochtend voorgeleid voor de rechter-commissaris en vervolgens in vrijheid gesteld onder schorsende voorwaarden. Ze blijven verdachten in deze zaak.