Geen bewijs voor gooien met wodkaglazen

Publicatie: vr 17 januari 2020 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (22) zat vrijdag tegenover de politierechter omdat hij in een horecagelegenheid aan de Zuidkade iemand met twee drinkglazen zou hebben bekogeld. Het doelwit zou daarbij gewond zijn geraakt. De Drachtster ontkende niet dat hij eerder ‘een akkefietje’ met de andere jongen had. Op 27 mei 2018 zocht de jongen hem weer op, in de rokersruimte van het café.

Snee in de pink

Volgens de verdachte wilde de ander hem slaan. Dat weerde hij af, terwijl hij een wodkaglas in de hand had. De andere jongen had een snee in zijn pink, die in het ziekenhuis gehecht moest worden. Volgens hem en een getuige had de Drachtster tot twee keer toe een glas in zijn richting gegooid.

Onvoldoende bewijs

Een andere getuige had verklaard dat de Drachtster niet met een glas had gegooid. Dat werd bevestigd door een tweede getuige, die door de advocate was meegenomen naar de zitting. De rechter en ook de officier van justitie oordeelden dat er onvoldoende bewijs was voor het gooien met de glazen. Dat betekende een vrijspraak voor de Drachtster. Die was in zijn sas, hij wil een opleiding bij Defensie doen. Een strafrechtelijke veroordeling kan hij dan niet gebruiken.