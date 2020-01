Opnieuw coniferen in brand in Drachten

Publicatie: do 16 januari 2020 20.44 uur

DRACHTEN - Opnieuw is er in Drachten brandgesticht in een coniferenhaag. Deze keer moest een rij bomen aan de Bouwakker het ontgelden.

De brandweer van Drachten werd even voor 20.00 uur opgeroepen.

Voordat de brandweer arriveerde, had de politie de brand al geblust met een brandblusser.

