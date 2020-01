Leo Pieter Stoel geÃ¯nstalleerd als burgemeester

Leo Pieter Stoel geïnstalleerd als burgemeester

Publicatie: do 16 januari 2020 19.15 uur

NES (AMELAND) - Leo Pieter Stoel is donderdag door Commissaris van de Koning Arno Brok beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Ameland. Dat gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering in de Burgemeester Walda School in Nes. De heer Stoel en zijn echtgenote arriveerden met de reddingsboot van de KNRM op de veerdam en werden daar opgewacht door Commissaris Brok, locoburgemeester Theo Faber en vicevoorzitter van de gemeenteraad Piet IJnsen.

Commissaris Brok dankte de vertrouwenscommissie en de gemeenteraad voor de samenwerking bij de selectie van de burgemeesterskandidaat. ‘U bent eensgezind tot een voordracht gekomen. Het kan dus wel’, voegde hij eraan toe, met een kwinkslag naar de politieke dynamiek van dit moment. Loco-burgemeester Theo Faber hing de nieuwe burgemeester de officiële ambtsketen om en heette hem en zijn vrouw welkom op Ameland. Piet IJnsen overhandigde de heer Stoel symbolisch de voorzittershamer.

Burgemeester Stoel noemde in zijn dankwoord Ameland ‘het mooiste Waddeneiland ter wereld’. Hij zei uit te zien naar de samenwerking met de raad, het college en alle Amelanders. ‘Samen komen we verder’, zei hij.

Leo Pieter Stoel studeerde af als econoom. Van 2011 tot 2014 was hij wethouder van Súdwest-Fryslân en van 2015 tot 2019 was hij lid van de Provinciale Staten van Friesland. In het verleden was hij ook lid van het partijbestuur van de JOVD en werkzaam bij AEGON Asset Management.

Gerard van Klaveren was anderhalf jaar waarnemer op Ameland.